Силы ПВО за ночь сбили 30 беспилотников ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ за прошедшую ночь с 0:20 до 5:40 мск. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны России.

Девять БпЛА сбили над территорией Ростовской области, восемь — над Республикой Крым, шесть — над Саратовской областью, пять — над Брянской, по одному — над Белгородской и Волгоградской.

Ранее в ночь с 6 на 7 августа российские ПВО предотвратили атаку 82 беспилотников, из них 31 был уничтожен или перехвачен над акваторией Азовского моря.