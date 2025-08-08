На Ямале откроют четыре обновленных школы к началу учебного года

В городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) к началу учебного года после обновления откроются четыре школы, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Одна из них — новая, в других был проведен капитальный ремонт. «В Губкинском построили самую большую городскую школу на месте старой деревянной. Ребят ждут просторные светлые классы с видом на реку, современные лаборатории и мастерские»,— рассказал господин Артюхов. В ней смогут учиться 800 человек.

В обновленной Старшей школе Лабытнанги десятиклассникам будут доступны 22 варианта профильной подготовки, для проведения уроков в школе закупили специальные материалы и оборудование. Например, для естественно-научного направления закупили анатомический стол Пирогова — такое оборудование используют в медицинских колледжах и вузах.

В Муравленко после ремонта откроется школа №5 — самая большая школа в городе, в которой будут учиться около 930 школьников. В учебном заведении впервые проведут набор в арт-классы, а учеников начальных классов начнут обучать управлению дронами.

В школе №1 в Новом Уренгое полностью обновили фасад, классы и другие помещения, а также благоустроили пришкольную территорию. Кроме того, у школы сделали две спортивные площадки.

Напомним, в начале года в Салехарде (ЯНАО) проводились работы по обновлению фасада лицея. Как отмечал Дмитрий Артюхов, в ходе ремонта школа была построена практически заново.

Ирина Пичурина