Обновление фасада лицея в Салехарде завершат до конца марта

Работы по обновлению фасада лицея в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) планируется завершить до конца первого квартала 2025 года — до конца марта, сообщили в правительстве Ямала. Площадку и еще несколько строящихся и ремонтирующихся объектов посетили губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр города Алексей Титовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание лицея

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Здание лицея

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сейчас фасад обшивают современными панелями, монтируют винтажные и оконные конструкции. После этого продолжится обновление здания и прилегающей территории. «Называем это ремонтом, хотя, по сути, строим заново школу. Она будет очень современной, очень комфортной для старшеклассников. Есть вопросы по срокам — к сожалению, подрядчик где-то отстает. Это вызвано теми решениями, которые применяются, они требуют большего времени. Поставил задачу прикладывать все усилия для завершения работ в срок»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Проект включает создание свободных пространств для внеклассной и проектной работы, а также адаптацию учебных кабинетов к формату университетов. Спортзал разделят на три зоны: тренажерный зал, площадку для игровых видов спорта и часть для единоборств. Планируется создание библиотеки и читальных залов. Прилегающая территория также преобразуется: добавят спортивные объекты, беговые дорожки и места для отдыха. В лицее будут учиться 800 старшеклассников по пяти профилям и корпоративным классам.

Кроме того, губернатор и мэр оценили ход работ по строительству детского сада в микрорайоне Обдорский — сейчас там выполнены обустройство строительного городка и разработка грунта под монолитную плиту. Здание в форме полумесяца будет рассчитано на 240 детей. Кроме того, продолжается строительство экстрим-парка возле центра «Геолог»: в скейт-парке будут 32 конструкции, включая воркаут, поролоновую яму и подиумы. Общий процент готовности объекта составляет 77%. Также в Салехарде обсудили дизайн южного входа будущего музея-мерзлотника: он будет выполнен из натуральных материалов в виде скалы. Мерзлотник станет одним из самых необычных туристических объектов Салехарда — он представляет собой уникальную систему тоннелей, расположенную под холмом, где стоит исторический Обдорский острог.

Ирина Пичурина