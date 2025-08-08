Семен Гринько возглавил управляющую компанию «Южуралзолота»

Семен Гринько назначен президентом УК «Южуралзолото Группа Компаний» (УК ЮГК), следует из данных ЕГРЮЛ от 7 августа. Он сменил на этом посту зампреда Челябинской облдумы Константина Струкова, отстраненного судом в июле. С 16 июля по 7 августа обязанности президента временно исполняла Лариса Ивлева (в структурах группы с 1993 года).

Как сообщает РБК, информации о господине Гринько в открытых источниках крайне мало. В 2016 году человек с таким именем упоминался как обогатитель золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold).

Советский районный суд Челябинска отстранил господина Струкова от должности в середине июля. Ранее суд конфисковал его доли в ЮГК и десяти других компаниях в доход государства. Генпрокуратура утверждает, что бизнесмен незаконно установил контроль над активами, используя госдолжности.

А 30 июля Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к Константину Струкову о взыскании почти 4 млрд руб. за ущерб природе. В процессе участвуют СКР, Ростехнадзор и Росприроднадзор.

