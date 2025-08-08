«Газпром» назвал отзыв лицензии у «Молдовагаза» разрушением бизнеса

«Газпром» (MOEX: GAZP) заявил о неприемлемости решения Молдавии отозвать с 1 сентября 2025 года лицензию на поставку газа у «Молдовагаза» и передаче функций «Энергокому». В компании подчеркнули, что десятилетиями обеспечивали надежное газоснабжение республики, «не получая в полном объеме оплаты за поставленный газ».

Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» превысила $709 млн (56,28 млрд руб.), из которых значительная часть — долги госпредприятий Молдовы за газ. «Газпром» отмечает многолетние попытки урегулировать проблему «с надлежащим юридическим оформлением», но обвиняет власти Молдавии в срыве договоренностей и давлении на компанию.

По версии «Газпрома», реорганизация под давлением властей лишила «Молдовагаз» контроля над активами, спровоцировала рост тарифов и снизила энергобезопасность страны. Отзыв лицензии назван «завершающей стадией разрушения бизнеса» группы компаний и лишения «Газпрома» объекта инвестиций. «Газпром» пообещал защищать интересы «всеми доступными способами».

