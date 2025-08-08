МИД: Россия готова к прагматичному сотрудничеству с Грузией

Россия готова развивать с Грузией «здоровое прагматичное сотрудничество» там, где это выгодно обеим сторонам. Об этом «Известиям» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Мы готовы идти по пути двусторонней нормализации (отношений — “Ъ”) с Тбилиси. …Дело за тем, чтобы в Тбилиси определились относительно своих дальнейших действий»,— сказал господин Галузин.

В апреле 2025 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика следует мирному видению отношений с Россией, несмотря на существующие территориальные вопросы.