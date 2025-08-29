Сегодня исполняется 50 лет губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Миляев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Дмитрий Миляев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Дмитрий Вячеславович! От всего спортивного сообщества поздравляю Вас с днем рождения. Последовательно пройдя путь от работы в муниципалитете до губернатора Тульской области, Вы зарекомендовали себя как опытный руководитель, глубоко преданный родному региону. Ваши усилия по развитию инфраструктуры, поддержке социальной сферы и массового спорта имеют большое значение для жителей области. Отдельно отмечу Вашу работу как председателя комиссии Госсовета по физической культуре и спорту, которая играет важную роль в формировании государственной политики в этой сфере. Желаю Вам веры, надежды и любви.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»