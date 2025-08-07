Президент ОАЭ на русском языке прокомментировал встречу с Путиным

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным написал пост в соцсети Х на русском языке.

«Объединенные Арабские Эмираты привержены стремлению укреплять международное сотрудничество для преодоления глобальных вызовов и достижения мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровне на благо всех стран и народов»,— написал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он отметил, что во время встречи обсуждалось развитие сотрудничества двух стран.

Переговоры глав государств состоялись сегодня, они длились более трех часов. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ всегда стремятся «укреплять мосты» с Россией. Владимир Путин указал на особое значение дипломатических отношений двух стран.