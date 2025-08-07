Фрэнсиса Форда Копполу выписали из больницы после операции на сердце

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выписан из больницы в Риме. Он перенес операцию на сердце и чувствует себя хорошо. Об этом сообщили агентства Reuters и ANSA со ссылкой на источники.

Господина Копполу госпитализировали с фибрилляцией предсердий 5 августа. На следующий день он написал в соцсети, что в порядке. Режиссер пояснил, что решил воспользовался пребыванием в Риме для лечения.

Фрэнсис Форд Коппола — обладатель пяти премий «Оскар». Три из них режиссер получил за работу над фильмом «Крестный отец».