СК и прокуратура работают на месте обрушения перекрытий в доме на Невском

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры работают на месте обрушения перекрытий в доме № 103 по Невскому проспекту, где погиб человек. По факту случившегося организована проверка.

По предварительной информации, обвалился потолок между первым и вторым этажами здания. Один человек оказался под завалами, спасти его не удалось. На место также выехали МЧС, руководство управляющей организации, ООО «Жилкомсервис № 3 Центрального района», и врио главы районной администрации Максим Романцов.

Следователи и эксперты-криминалисты осматривают место происшествия. Устанавливаются все причины случившегося.

«На месте работу правоохранительных органов, аварийных и спасательных служб координирует заместитель прокурора Центрального района Санкт-Петербурга Никита Лебедев»,— сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Дарья Астанина