Игры по средствам

Владельцы платформ видеоигр, рассчитанных на запуск в браузере и внутри социальных сетей, отчитались о росте отчислений разработчикам в первом полугодии. При этом в компаниях говорят о замедлении интеграций новых игр. В результате среди основных точек роста метрик они называют рост числа внутриигровых трансакций, улучшение пользовательского опыта, а также внедрение гибридных форматов монетизации в продуктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” опросил операторов платформ браузерных и распространяемых в соцсетях видеоигр о финансовых показателях за первую половину 2025 года. Доход таких платформ, как правило, формируется за счет комиссии с показа рекламы и совершения внутриигровых покупок. В «Вымпелкоме» («Игры от "Билайна"») сообщили об общем росте объема выплат разработчикам на 62% год к году, не раскрывая абсолютных значений. При этом в июле «был побит рекорд по сумме списаний за все время существования игрового раздела». Конверсия в платящих клиентах за период выросла на 3 процентных пункта (п. п.), до 9%.

Совокупный рекламный доход «Яндекс Игр» «остался на уровне прошлого года», отмечают в компании. В январе—июне прошлого года он увеличился на 35% за счет «успешной рекламной монетизации и роста внутриигровых покупок». Доля приложений с возможностью совершать внутриигровые покупки за январь—июнь выросла на 30% год к году, уточнили в «Яндексе». В VK отмечают рост совокупного рекламного дохода по итогам первого полугодия платформы «Игры "ВКонтакте"», среди основных причин представитель холдинга также перечисляет увеличение числа внутриигровых трансакций, развитие рекламных инструментов на площадке и рост игровой аудитории. Данные по показателям платформы «Игры ОК» (встроена во входящую в VK соцсеть «Одноклассники») и выручке разработчиков игр в корпорации также не привели.

Компании, присутствующие на рынке интернет-рекламы, после ухода иностранных рекламных платформ стали усиливать свои сервисы браузерных игр.

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк в интервью “Ъ” говорил о значимости «Яндекс Игр» в общем рекламном инвентаре компании: по его словам, «площадка конкурирует с другими участниками рынка за второе место после поиска по откруткам рекламы (запуску и показу рекламных объявлений в рамках определенной кампании.— “Ъ”)». Сами разработчики браузерных игр, по словам источника “Ъ” на рынке, могут получать от 50% до 70% выручки, остальное забирает платформа.

В целом «Вымпелком» отмечает прогресс в метриках, несмотря на то что новые игры интегрируются не так активно, как в прошлом году, говорит директор департамента по развитию лояльности и игровых решений «Билайна» Андрей Губанов: «Все это стало возможным в том числе благодаря подходу к отправке событийных коммуникаций — игроки своевременно получают информацию о скидках, акциях и других интересных событиях в играх». Кроме того, тематические геймификации позитивно влияют на восприятие бренда и дополняют программу лояльности, стимулируя взаимодействие с продуктами и сервисами компании, считает Андрей Губанов.

«Особенно показателен успех проектов, перешедших от чисто рекламной модели к гибридной монетизации»,— отмечают в «Яндексе». Так, игры с продуманными механиками внутриигровых покупок демонстрируют стабильный рост доходов при сохранении высокой вовлеченности игроков, заверяет представитель компании. Сегодня на платформе представлено 27 тыс. игр от 6 тыс. разработчиков: «Мы продолжаем двигаться в сторону повышения качества, а не количества контента».

Юлия Юрасова