Производители ДСТ прогнозируют резкий рост поставок китайской техники до конца года

Производители дорожно-строительной техники (ДСТ) ожидают резкого роста импорта китайских экскаваторов, бульдозеров и автокранов в конце 2025 года перед повышением утилизационного сбора на 15% с 1 января 2026 года. По оценкам участников рынка, объемы поставок могут достичь годовой нормы, что усугубит кризис перепроизводства и ударит по рентабельности российских компаний.

Складские запасы некоторых видов техники уже превышают годовой спрос, отмечают в «Росспецмаше». В «Четре» прогнозируют, что остатки экскаваторов к концу года могут достичь 12 тыс. единиц при годовом рынке в 5 тыс., что приведет к банкротствам дилеров. Китайские производители, пользующиеся господдержкой, активно демпингуют: цены на российскую технику за год упали на 30%, а в 2026-м могут снизиться еще на 10–15%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Великие китайские стенания».