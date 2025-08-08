Azimut Hotels вложит 3 млрд руб. в отель в Дагестане

Сеть Azimut Hotels Александра Клячина инвестирует более 3 млрд руб. в строительство четырехзвездочного отеля на 180 номеров в Дербенте. Объект площадью 12 тыс. кв. м появится на первой линии Каспийского моря и откроется в конце 2027 года. Это уже второй проект компании в регионе после отеля в Каспийске.

Дагестан привлекает инвесторов как перспективный курортный регион. В 2024 году его посетили 1,8 млн туристов. При этом существующее гостиничное предложение ограничено — всего 7,8 тыс. номеров, из которых лишь около 200 соответствуют высоким стандартам.

