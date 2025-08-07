На Карповке в честь открытия нового причала спустили на воду теплоход «Юстиция»

На реке Карповке 7 августа состоялось торжественное открытие причала. В честь этого события на воду также был спущен однопалубный пассажирский теплоход «Юстиция», рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

«Сегодня у нас тройное событие. В рамках обновления причальной инфраструктуры и гражданского флота, которому Правительство Санкт-Петербурга уделяет пристальное внимание, мы презентуем новое судно, новый причал — первый на Карповке и 143 в городе, а также 9 новых маршрутов. Это хорошая тенденция, способствующая развитию популярного у жителей и гостей Петербурга водного транспорта»,— отметил заместитель председателя комитета Дмитрий Ваньчков.

Эксплуатировать причал и судно будет ООО «Теплоход СПб». В Комтрансе отметили, что «Юстиция» адаптирована для экскурсий по рекам и каналам Петербурга и может маневрировать по всем основным водным артериям города. «Юстицию» строили на верфях в Ленинградской области. Теплоход вмещает до ста пассажиров. В перспективе судно может быть переведено на работу на электрических двигателях, отметили в администрации.

Также по Карповке были запущены новые водные маршруты. В частности, — «Утренняя Карповка», «Водное такси» и «зеленый маршрут» по островной части города.

Дарья Астанина