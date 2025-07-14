Частное потребление встречает свою осень

В годовом реальном выражении объем потребительских расходов в июне 2025 года к июню 2024 года вырос на 1,4%, составив 6,99 трлн руб., свидетельствуют данные «СберИндекса». Сезонно же сглаженный индекс показателя по сравнению с маем 2025-го снизился на 0,2%: в июне частное потребление сократилось в реальном выражении впервые с начала года. В Альфа-банке прогнозируют длительный период стагнации розничной торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Коррекция потребительской активности затронула все товары. По «СберИндексу», в июне 2025 года расходы на продовольственные товары снизились на 0,6% по отношению к маю, хотя в годовом реальном выражении они выросли на 0,5%. Расходы на непродовольственные товары сократились на 0,2% по сравнению с маем (плюс 1,4% год к году). Общепит также показал снижение: минус 0,1% к маю (плюс 9,6%). Услуги в июне стали исключением — траты на них выросли на 0,3% к маю (плюс 2,6%).

Согласно недельной динамике, публикуемой «СберИндексом», с 23 по 29 июня реальные потребительские расходы оказались на 0,1% ниже аналогичного периода 2024 года и на 1,4% ниже предыдущей недели.

Основной вклад в снижение внесли продовольственные расходы (минус 0,9% к предыдущей неделе) и оборот в сегменте маркетплейсов (минус 4,8%).

В непродовольственных товарах динамика осталась близкой к нулю.

По данным июльского отчета Альфа-банка о состоянии потребительского сектора, замедление активности особенно заметно в трехмесячной динамике. Потребление в апреле—июне 2025 года оказалось слабее, чем в первом квартале, особенно в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров. Весной основной рост обеспечивали категории бытовой техники, электроники, строительных и ремонтных товаров. Начиная с июня наблюдается смещение динамики к стабилизации и снижению по этим направлениям.

При этом отдельные категории услуг, в первую очередь связанные с туризмом, медицинским и образовательным обслуживанием, сохранили рост и обеспечили ограниченную поддержку общему уровню расходов.

В отчете Альфа-банке также указывается, что номинальный рост расходов, зафиксированный в июне, в значительной степени обеспечен ценовым фактором, а не ростом реального объема покупок. Эта тенденция особенно заметна в категориях товаров первой необходимости, где объемы продаж остаются стабильными, тогда как выручка продолжает расти на фоне инфляции.

По итогам июня маркетплейсы, ранее выступавшие основой роста в товарных категориях, начали снижать показатели. В данном сегменте это может быть связано с завершением массовых акций и распродаж, а также с частичным перераспределением расходов в пользу услуг. Дополнительно на поведение потребителей повлияла сезонность: переход к периоду летних отпусков обычно сопровождается сокращением непродуктивных трат и концентрацией расходов на туристических, транспортных и сопутствующих услугах.

Таким образом, несмотря на положительную годовую динамику в номинальном и реальном выражении, краткосрочный тренд в июне 2025 года указывает на стабилизацию и частичное торможение частного спроса. В Альфа-банке убеждены, что всплеск потребления домохозяйств в первой половине 2025 года был продиктован реализацией отложенного спроса. Там ожидают завершения волны быстрого роста розницы и сближения ее номинальной динамики с динамикой инфляции в 2025–2030 годах. Дополнительным драйвером этого, по мнению аналитиков банка, станут демографические изменения, связанные с дальнейшим ростом числа одиночных домохозяйств (особенно среди молодежи) и сменой поколений (взросление и достижение пика детородного возраста людьми, рожденными на дне демографической ямы 90-х).

«Меры поддержки семей и стимулирования рождаемости могут в краткосрочной и среднесрочной перспективе негативно повлиять на численность работающих, так как совокупно они способствуют более длительному исключению женщин молодого и среднего возраста из рабочих процессов»,— отмечают они. Одновременно самая активная группа потребителей (25–50 лет) может сократиться к 2030 году на 7,5% (4 млн человек), что будет иметь для ритейлеров большое значение, заключают в Альфа-банке.

Артем Чугунов