«Кристалл» требует с «Башспирта» 81 млн рублей за невыпущенную водку

Структура московского завода «Кристалл» направила претензию «Башспирту» с требованием выплатить 81 млн руб. за невыполнение обязательств по производству водки «Пшеничная элитная». Конфликт между компаниями обострился после попытки башкирского производителя выпускать аналогичный продукт под маркой «Пшеничная премиум».

Согласно сублицензионному договору 2019 года, «Башспирт» должен был выпустить в 2024 году 146,4 тыс. дал водки, но произвел лишь 30,4 тыс. дал, а в 2025 году производство и вовсе остановил. Национальная дистрибьюторская компания (НДК), представляющая интересы «Кристалла», требует компенсации за недополученные доходы — 31,8 млн руб. за 2024 год и 48,3 млн руб. за текущий год.

Дополнительно НДК требует 500 тыс. руб. штрафа за выпуск водки «Пшеничная премиум», которую считает контрафактной из-за сходства этикетки с оригинальным брендом. После претензии «Башспирт» прекратил производство спорного продукта.

