OpenAI представила GPT-5

OpenAI представила новое поколение своих языковых моделей — GPT-5. В линейку вошли обновленный ChatGPT, а также три варианта решений для разработчиков:

GPT-5: для решения сложных логических задач и многоэтапных процессов;

GPT-5-mini: облегченная версия флагманской модели для экономичных приложений;

GPT-5-nano: оптимизирована для скорости и низкой задержки.

Компания обещает более точную и продуманную работу языковой модели, которая сможет давать «более полезные ответы по математике, естественным наукам, финансам, юриспруденции и другим дисциплинам», а главное — с меньшим количеством случаев «галлюцинаций» у модели ИИ.

Кроме того, OpenAI добилась улучшения навыков модели в написании как компьютерного кода, так и художественных произведений и стихов.

Кирилл Сарханянц