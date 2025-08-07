Путин созвонился с президентом ЮАР Рамафосой

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин поделился с южноафриканским коллегой итогами переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоса выразил благодарность за предоставленную информацию.

Кроме того, российский президент в позитивном ключе отметил мирную инициативу африканских стран, в том числе ЮАР, по урегулированию конфликта на Украине. Стороны также обсудили дальнейшее развитие сотрудничества двух стран и договорились о продолжении контактов.

Встреча российского президента и Стивена Уиткоффа состоялась 6 августа. По итогам переговоров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что согласовано место встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Она ожидается на следующей неделе.

