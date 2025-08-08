Объем строительных работ в России вырос на 4,3%

В первой половине 2025 года объем выполненных строительных работ в России увеличился на 4,3% в годовом выражении, достигнув 7,34 трлн руб. Рост обеспечен госфинансированием инфраструктурных проектов, тогда как ввод и запуск коммерческого жилья сокращается.

Наибольший прирост показали Северо-Запад (+7%), Центральная Россия (+6,9%), Сибирь (+5,8%) и Дальний Восток (+5,4%). В ЮФО, Приволжье, на Урале и Северном Кавказе зафиксирован спад. Основными драйверами стали нацпроекты «Инфраструктура для жизни» и «Жилье и городская среда», бюджет которых в 2025 году увеличен на 49% по сравнению с объемом финансирования аналогичным нацпроектов-предшественников.

При этом ввод жилья снизился на 2%, а продажи — на 26%. Девелоперы переориентируются на промобъекты, склады и логистику: в Москве ввод офисов может вырасти на 28%, а по стране — объем новых логопарков на 70%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Инфраструктура вытянула рынок».