Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров «ФосАгро» (MOEX: PHOR) рекомендовал компании выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2025 года. Размер выплат, по предложению руководства компании, составит 387 руб. на акцию. Голосование по этому вопросу запланировано на 11 сентября.

«В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 1 октября 2025 года»,— говорится в сообщении.

По итогам первого квартала 2025 года совет директоров компании порекомендовал выплатить дивиденды в размере 201 руб. либо в размере 144 руб. на акцию. Акционеры на внеочередном собрании 24 июня не приняли решение о выплате дивидендов по итогам квартала. Как ранее передавал «Интерфакс», бывший генеральный директор компании Михаил Рыбников заявлял, что «ФосАгро» может вернуться к более щедрым дивидендам после снижения соотношения чистый долг/EBITDA до 1.