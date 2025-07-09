У «Фосагро» поменялся глава

Крупнейший производитель фосфорных удобрений «Фосагро» (MOEX: PHOR) сменил генерального директора. Вместо Михаила Рыбникова, который покинул компанию в связи со сменой работы, главой группы назначен Александр Гильгенберг. До этого он возглавлял одно из предприятий «Фосагро» — череповецкий «Апатит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гильгенберг

Фото: ФОСАГРО Александр Гильгенберг

Фото: ФОСАГРО

Михаил Рыбников пришел на пост гендиректора «Фосагро» в марте 2022 года, когда предыдущего главу компании Андрея Гурьева включили в санкционный список ЕС. За эти три года компания инвестировала в свое развитие более 200 млрд руб., досрочно достигнув в 2024 году ключевых целей стратегии развития–2025. Так, в 2024 году инвестиции составили рекордные 75 млрд руб. За этот период группа «Фосагро» нарастила переработку апатитового концентрата на своих площадках в Череповце и Волхове почти на 400 тыс. тонн. Это позволило компании поставить в прошлом году исторический рекорд по объемам выпуска минудобрений (рост на 4,3%, до 11,8 млн тонн).

Теперь, по словам главы совета директоров «Фосагро» Виктора Черепова, «под руководством Александра Гильгенберга завершается разработка корпоративной стратегии развития до 2030 года, в рамках которой перед компанией будут поставлены новые амбициозные задачи».

Александр Гильгенберг родился в 1980 году. В 2003 году окончил Вологодский филиал Московской государственной юридической академии по специальности «юриспруденция». В структурах группы «Фосагро» работает с 1999 года. С января по октябрь 2018 года занимал пост заместителя генерального директора ПАО «Фосагро». С ноября 2019 года был назначен генеральным директором «Апатита».