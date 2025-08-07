РФС оставил в силе отстранение футболиста Писарского за ставки

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) оставил в силе решение об отстранении от футбольной деятельности на четыре года, три из которых — условно, форварда Владимира Писарского, сообщил в Telegram-канале спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста. Ранее организация начала расследование, заподозрив, что игрок через третье лицо сделал ставку на матч, в котором принимал участие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал ФК «Сочи» Фото: Telegram канал ФК «Сочи»

Юрист назвал решение «ожидаемым», отметив, что «нарушений — масса». Он заявил, что «теперь только одна дорога — в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне — Ъ)». «Ничего страшного для нас не произошло. Хотелось бы теперь все это изложить в жалобе в CAS. Я думаю, что должную оценку этому в CAS дадут», — добавил Антон Смирнов.

Предполагаемое нарушение регламента РФС было совершено в стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи», за который Писарский и играл, и «Пари НН». По данным «РБ Спорт», Владимир Писарский перевел знакомому 4 млн рублей, а тот, в свою очередь, сделал несколько ставок на игру. «Сочи» проиграл, дважды пропустив после удаления Писарского, который получил красную карточку в конце первого тайма.

Владимир Писарский представлял «Сочи» на правах аренды из «Крыльев Советов». После отстранения игрока самарский клуб расторг трудовой договор с ним. Тогда юрист Антон Смирнов выразил несогласие с действиями «Крыльев Советов», подчеркнув, что «запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции».

Арнольд Кабанов