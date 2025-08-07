Обвиняемый в изнасилованиях футболист Парти присоединился к «Вильярреалу»

Ганский полузащитник Томас Парти подписал однолетний контракт с «Вильярреалом», сообщила пресс-служба испанского клуба. В июле в адрес бывшего футболиста лондонского «Арсенала» Королевская прокурорская служба выдвинула обвинения по пяти эпизодам изнасилования.

32-летний хавбек, накануне представший перед Вестминстерским мировым судом, был отпущен под залог. По версии обвинения, жертвами преступлений стали три женщины. Говорится о двух изнасилованиях в отношении одной женщины и трех изнасилованиях в отношении другой заявительницы. Помимо этого, футболиста обвиняют в домогательствах к третьей женщине. Томас Парти не признает свою вину ни по одному из эпизодов.

По итогам завершившегося в мае чемпионата Испании «Вильярреал», заняв пятое место, гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Томас Парти уже играл в испанском первенстве: прежде чем перейти в «Арсенал» в 2020 году, он на протяжении семи сезонов представлял мадридский «Атлетико», с которым становился чемпионом страны, побеждал в Лиге Европы и Суперкубке UEFA.

Арнольд Кабанов