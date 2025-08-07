В Белгородской области изъяли почти тонну взрывчатки с начала года

Сотрудники ФСБ в Белгородской области изъяли 918 кг взрывчатых веществ в регионе с начала 2025 года. Оперативники также нашли 127 самодельных взрывных устройств (СВУ) и 95 артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба управления спецслужбы по региону.

Правоохранители забрали у жителей региона 29 единиц оружия и более чем 5,6 тыс. патронов разного калибра. По фактам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки в Белгородской области возбудили 25 уголовных дел.

4 августа Центр общественных связей ФСБ сообщил, что с мая по июнь этого года в 51 регионе России обнаружили 62 подпольные мастерские по модернизации оружия. Кроме того, были выявлены 157 нелегальных оружейников. Из оборота изъяли свыше 140 кг взрывчатки и 34 тыс. патронов.

Никита Черненко