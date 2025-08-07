США рассчитывают получать $50 млрд в месяц от пошлин
США стремятся получать $50 млрд ежемесячно от торговых пошлин. Глава американского Минторга Говард Латник сообщили телеканалу Fox Business, что эти планы вполне осуществимы после введения Вашингтоном новых тарифов.
«В прошлом месяце общая сумма (дохода от пошлин в бюджет .— “Ъ”) составила чуть более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц»,— сказал господин Латник.
1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин в отношении десятков стран, они вступают в силу с 7 августа. Самые высокие тарифы ввели для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%), Сербии (35%), ЮАР (30%), Алжира (30%), Боснии и Герцеговины (30%), Ливии (30%).