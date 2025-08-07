США рассчитывают получать $50 млрд в месяц от пошлин

США стремятся получать $50 млрд ежемесячно от торговых пошлин. Глава американского Минторга Говард Латник сообщили телеканалу Fox Business, что эти планы вполне осуществимы после введения Вашингтоном новых тарифов.

Фото: Leah Millis / Reuters, Leah Millis / File Photo / Reuters

«В прошлом месяце общая сумма (дохода от пошлин в бюджет .— “Ъ”) составила чуть более $30 млрд. С полуночи пошлины были увеличены. Полагаю, что мы движемся к $50 млрд доходов с пошлин в месяц»,— сказал господин Латник.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении торговых пошлин в отношении десятков стран, они вступают в силу с 7 августа. Самые высокие тарифы ввели для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%), Сербии (35%), ЮАР (30%), Алжира (30%), Боснии и Герцеговины (30%), Ливии (30%).