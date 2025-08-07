Карты раскрыли преступника

В России возбудили первое в стране уголовное дело против так называемого дроповода, то есть организатора схемы по незаконному обналичиванию средств. Как сообщили в МВД, наводку на него дал один из задержанных дропперов взамен на освобождение от уголовной ответственности. Он рассказал о тех, кому передал в управление открытый на себя счет. Во время обыска у подозреваемого оперативники обнаружили технику, мобильные телефоны, а также банковские карты, которые использовались для хищения денег. Дроповода обвиняют в неправомерных операциях с использованием чужих электронных платежных средств. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн руб.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Этот случай приведет к росту числа аналогичных дел в других регионах, отмечает эксперт по противодействию мошенничеству Николай Пятиизбянцев: «Дроповод — это лицо, которое ищет дропов, то есть людей, которые продают свои банковские карты и доступы к мобильному банку, эти карты и счета потом используются в какой-либо противоправной деятельности.

Безусловно, у этого дела будет прецедентный эффект, сейчас цена банковских карт выросла значительно, продать ее стоит уже в районе нескольких десятков тысяч, это стало дефицитным товаром, потому что и продавать, и покупать карты стало уголовно наказуемым деянием. Естественно, правоохранительные органы возьмут данную статью на вооружение и будут ее применять повсеместно.

Цифровые следы, в общем-то, достаточно простые: если есть какая-то противоправная, незаконная операция, допустим, похищены денежные средства, эти деньги были переведены на какой-то счет или карту. Возбуждается уголовное дело против получателя этих денежных средств, то есть владельца счета. Если он участвовал в этом хищении, то есть сам получил эти средства, значит, он будет привлечен к статье по хищению. А если он не участвовал, а говорит, что эту карту кому-то продал и непричастен к хищению, тогда выясняется, кому он продал эту карту, и к уголовной ответственности будут привлечены оба — и тот, кто продал, и тот, кто купил карту».

В июне этого года Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропперов и тех, кто получает доступ к чужим счетам. Однако даже массовые задержания злоумышленников не покончат с ростом мошенничества, объясняет директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский: «Дроповода проще привлечь к ответственности, а доказать, что отдельный дроппер имел злой умысел, — проблема. Дроппер может помочь полиции улучшить показатель по раскрываемости преступлений. А дроповод — это кто-то вроде главаря организованной преступной группировки, потому что когда мошенническая схема лишается именно его, то вывод денежных средств сильно затрудняется.

Хотелось бы, чтобы это явление было массовым, потому что задержание дроповодов позволяет вернуть похищенные денежные средства. Почему раньше этого не делали? До настоящего момента в нормативных актах не было ответственности за предоставление той же карты физлица без правовых оснований. Сейчас сформировалась законодательная база. А собирать доказательства помогает обмен данными между банками и передача ими сведений в Центробанк. Именно сбор информации позволяет вычислить дроповода».

В прошлом году, по данным Центробанка, мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. Это почти на 75% больше, чем было в 2023 году.

Андрей Дубков