В России замедляется темп банкротств

Судебный департамент при Верховном суде РФ подсчитал, сколько дел о несостоятельности рассмотрели арбитражные суды за 2024 год. Данные демонстрируют, что в сфере банкротств продолжается рост за счет физлиц-должников, но уже меньшими темпами.

За прошедший год общее количество процедур увеличилось на 15% против подъема на 31,2% в 2023-м. Всего в 2024-м в арбитражные суды поступило 533,4 тыс. заявлений о несостоятельности, следует из статистики. Юристы, опрошенные «Ъ», считают самым значимым снижение количества корпоративных банкротств. Вместе с тем граждане проходят через процедуру все чаще, причем в основном по собственной инициативе.

