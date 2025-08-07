Арбитражные суды в 2024 году пополняли госбюджет в 225 раз активнее

Судебный департамент при Верховном суде РФ подготовил обзор судебной статистики за 2024 год, в котором отметил рост взысканий в доход бюджета.

В 2024 году арбитражные суды обязали ответчиков перечислить в бюджеты разных уровней в общей сложности около 3,72 трлн руб., тогда как в 2023 году размер взысканий составлял лишь 16,5 млрд. руб., следует из статистических данных. Таким образом, сумма увеличилась в 225 раз. Юристы связывают изменения в статистике с отдельными крупными делами, отмечая при этом рост судебной активности государственных органов.

