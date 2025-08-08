Газета «Коммерсантъ» 08.08.2025, 07:30 Топ-10 регионов с минимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года Выйти из полноэкранного режима Регион Объем работ (млрд руб.) Изменение год к году (%) Калмыкия 0,79 –87,7 Костромская область 3,94 –49,3 Республика Тыва 5,71 –34,6 Карачаево-Черкесская Республика 5,95 18,0 Республика Марий Эл 7,04 22,5 Ненецкий автономный округ 7,2 –32,9 Республика Алтай 9,13 –9,6 Республика Ингушетия 9,23 0,9 Магаданская область 9,46 –55,5 Чукотский автономный округ 10,52 –9,5 Открыть в новом окне *В сопоставимых ценах. Источник: Росстат.