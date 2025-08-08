Топ-10 регионов с минимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года

Регион Объем работ (млрд руб.) Изменение год к году (%) Калмыкия 0,79 –87,7 Костромская область 3,94 –49,3 Республика Тыва 5,71 –34,6 Карачаево-Черкесская Республика 5,95 18,0 Республика Марий Эл 7,04 22,5 Ненецкий автономный округ 7,2 –32,9 Республика Алтай 9,13 –9,6 Республика Ингушетия 9,23 0,9 Магаданская область 9,46 –55,5 Чукотский автономный округ 10,52 –9,5