Топ-10 регионов с максимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года

|
|Регион
|Объем работ (млрд руб.)
|Изменение год к году (%)
|Москва
|955,92
|11,7
|Республика Татарстан
|348,18
|–2,3
|Московская область
|324
|1,3
|Красноярский край
|287,42
|24,5
|Санкт-Петербург
|286,88
|3,4
|Свердловская область
|277,32
|11,3
|Ханты-Мансийский автономный округ
|247,4
|–7,0
|Краснодарский край
|212,32
|–16,7
|Ленинградская область
|210,14
|47,9
|Республика Башкортостан
|201,97
|0,6
|*В сопоставимых ценах.
|Источник: Росстат.
|Топ-10 регионов с минимальным объемом строительных работ* в январе--июне 2025 года
|
|Регион
|Объем работ (млрд руб.)
|Изменение год к году (%)
|Калмыкия
|0,79
|–87,7
|Костромская область
|3,94
|–49,3
|Республика Тыва
|5,71
|–34,6
|Карачаево-Черкесская Республика
|5,95
|18,0
|Республика Марий Эл
|7,04
|22,5
|Ненецкий автономный округ
|7,2
|–32,9
|Республика Алтай
|9,13
|–9,6
|Республика Ингушетия
|9,23
|0,9
|Магаданская область
|9,46
|–55,5
|Чукотский автономный округ
|10,52
|–9,5