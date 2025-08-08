Топ-10 регионов с максимальным объемом строительных работ* в январе—июне 2025 года

Регион Объем работ (млрд руб.) Изменение год к году (%) Москва 955,92 11,7 Республика Татарстан 348,18 –2,3 Московская область 324 1,3 Красноярский край 287,42 24,5 Санкт-Петербург 286,88 3,4 Свердловская область 277,32 11,3 Ханты-Мансийский автономный округ 247,4 –7,0 Краснодарский край 212,32 –16,7 Ленинградская область 210,14 47,9 Республика Башкортостан 201,97 0,6 *В сопоставимых ценах. Источник: Росстат. Топ-10 регионов с минимальным объемом строительных работ* в январе--июне 2025 года Регион Объем работ (млрд руб.) Изменение год к году (%) Калмыкия 0,79 –87,7 Костромская область 3,94 –49,3 Республика Тыва 5,71 –34,6 Карачаево-Черкесская Республика 5,95 18,0 Республика Марий Эл 7,04 22,5 Ненецкий автономный округ 7,2 –32,9 Республика Алтай 9,13 –9,6 Республика Ингушетия 9,23 0,9 Магаданская область 9,46 –55,5 Чукотский автономный округ 10,52 –9,5