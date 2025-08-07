Бывшего челябинского губернатора разыскивают по делу о растрате 33 млрд рублей

МВД России объявило в розыск экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. По данным «Ъ», он фигурант дела о растрате 33 млрд руб., выделенных на дорожные работы. Ранее задержаны 10 человек, включая бывших чиновников.

Дубровского подозревают в организации преступной схемы при заключении госконтрактов в 2015–2019 годах. Следствие считает, что деньги выводили через фирмы-однодневки. В феврале 2025 года задержали министра дорожного хозяйства региона Алексея Нечаева.

Экс-губернатор покинул пост в 2019 году после скандала с антиконкурентными сделками. Сейчас он, вероятно, находится за границей. Параллельно в розыске остается другой бывший глава региона — Михаил Юревич, обвиняемый во взятках.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Челябинский губернатор ушел в розыс».