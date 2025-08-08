КПРФ провела 7 августа акцию «с осуждением агрессивной политики русофобии и фашизации» возле представительства Европейского союза в Москве. Коммунисты подвергли решительной обструкции антироссийские устремления западной олигархии, заодно призвав на борьбу с ней жителей самих западных стран. И по крайней мере тамошние левые, уверены в Компартии, непременно услышат призыв российских товарищей.

У дверей европейского представительства активисты КПРФ собираются не впервые, так что сотрудники расположенной напротив Новой Третьяковки к «коммунарам» уже привыкли. «Митинг, демонстрация, даже перформанс»,— перебирали смотрители знакомые слова, объясняя вышедшим на перекур коллегам, что тут происходит.

Впрочем, сами коммунисты на всякий случай сразу напомнили правоохранителям, что ни первым, ни вторым мероприятие не является. «У нас не митинг, у нас встреча депутатов с избирателями, будьте точны»,— наставлял полицейских один из организаторов. Поскольку трактовка силовиками подобных акций как несанкционированных митингов встречается в регионах нередко (см. “Ъ” от 7 августа), такая предусмотрительность лишней никому не показалась.

«Мы пришли не просто покрасоваться»,— объяснил уже своим соратникам зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин. Коммунисты уповают на то, что их позиция будет наконец услышана европейцами, ведь даже Европарламент «представлен не только фашиствующими деятелями», подчеркнул политик. «Война, которая идет не один год, конечно, требует завершения,— рассудил он.— И что бы ни делала мировая олигархия, все равно будет победа русского штыка».

Поскольку победа «в любом случае за нами», продолжал коммунист, России от европейцев «ничего не надо». Более того, Москва готова сама им помочь, неожиданно предложил он — да вот хотя бы «газом и нефтью по рыночным ценам». Более того, Россия, по словам зампреда ЦК, «не забыла всего доброго, что несла и несет Европа, ее человек труда, культуры, ее ученый». В конечном итоге европейцам остается просто задуматься над тем, кого они отправляют во власть, следовало из слов господина Кашина. «Думайте, кого избираете в парламенты, думайте, почему там оказались фашиствующие, которые ломают традиции и ценности»,— дал он товарищеский совет жителям Старого Света.

В том же духе выступили и другие представители Компартии. «Только вместе люди труда могут противостоять зарвавшемуся капиталу»,— вдохновлял присутствующих член президиума ЦК Виктор Царихин. «Элиты вырождаются, выступают как поджигатели новой большой войны, угрожая всему человечеству»,— поднимал градус обсуждения депутат Госдумы Денис Парфенов. «Они поймут только тогда, когда мы вернем знамя Победы на Рейхстаг»,— пригрозил его коллега по фракции Казбек Тайсаев.

Окна представительства Европейского союза по традиции отвечали коммунистам молчанием. Зато социалисты по всему миру (и в Европе тоже) непременно отзовутся, заверил корреспондента “Ъ” Виктор Царихин, ссылаясь на обратную связь от европейских левых. Так, «крепко проявляет себя Компартия Греции, которая выступает в поддержку антифашистской позиции», привел пример партиец. Тамошние соратники КПРФ, сообщил член президиума ЦК, могут работать открыто, хотя в некоторых странах Запада (к примеру, в Болгарии или Литве) социалистам все же приходится непросто. «Тем не менее товарищи, стоящие на позициях социализма, есть. Они работают в тех рамках, которые допустимы законом, и мы держим с ними связь»,— в меру оптимистично подытожил Виктор Царихин.

Григорий Лейба