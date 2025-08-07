Иностранцы стали меньше обращаться в российские арбитражные суды

Судебный департамент при Верховном суде РФ подвел итоги работы арбитражных судов за 2024 год. Данные говорят о падении числа споров с участием иностранных лиц на 38%.

В 2023 году российские арбитражные суды рассмотрели 24,3 тыс. дел с участием иностранцев, а в 2024 году число таких разбирательств сократилось до 15 тыс., в 68% из которых участвовали лица из стран СНГ. Юристы, опрошенные «Ъ», говорят, что пик тяжб с участием иностранных лиц прошел, поскольку большая часть споров вокруг санкционного регулирования и ухода иностранного бизнеса из России уже разрешена.

