Под Воронежем выставили на продажу недостроенный склад за 3,5 млрд рублей

В селе Александровка Новоусманского района Воронежской области выставили на продажу недостроенный блок A производственно-cкладcкoго комплекса общей площадью 37,7 тыс. кв. м. Часть объекта оценена в 3,5 млрд руб. Информация об этом появилась на «Авито».

Продавцом выступает московское ООО «Логистик-М». Владельцу площади предлагается возможность обособить здание и территорию, а также организовать отдельный въезд по пропускному режиму. Ему обеспечат круглосуточную охрану, систему видеонаблюдения, прием и отгрузку негабаритных грузов, площадку для хранения контейнеров, а также 100 парковочных мест, подходящих в том числе для грузового транспорта.

Согласно объявлению, сдача комплекса планируется в четвертом квартале 2026 года. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в «Логистик-М», строительство объекта находится на этапе возведения наружных сетей. По близости находятся логистический центр Wildberries на 150 тыс. кв. м и распределительный центр «Магнита».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Логистик-М» было зарегистрировано в подмосковных Мытищах в январе 2018 года для производства прочей верхней одежды (до декабря 2024 года основным видом деятельности компании была покупка и продажа собственного недвижимого имущества). Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем является ООО «ВСФ Логистика», основной вид деятельности которого — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Эту компанию контролирует Мария Золотарева. По итогам 2024 года чистый убыток ООО «Логистик-М» составил 16 млн руб., выручка была нулевой.

Кабира Гасанова