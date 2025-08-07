Международные резервы в России сократились на $7,242 млрд в июле

Центробанк России сообщил, что к 1 августа 2025 года международные резервы страны сократились до $681,4 млрд. Это ниже июльского показателя на 1,05% или $7,242 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.

По данным регулятора, в конце дня 1 августа международные резервы страны составляли $676,4 млрд. За неделю они сократились на $19,1 млрд (2,7%).

Международные резервы — это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

3 июля международные резервы России достигли исторического максимума. Их объем тогда составил $687,7 млрд.