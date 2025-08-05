Китайские товары вынужденно дешевеют

Торговая война США—Китай может усложнить для Пекина борьбу с дефляцией в стране, следует из аналитической записки американского Brookings Institute. Среди факторов снижения цен на внутреннем рынке КНР — сокращение доходов экспортеров, вынужденных усложнять цепочки поставок для отправки товаров в США и снижать цены ради гарантии спроса на новых рынках. Кроме того, несмотря на внешне успешное противостояние КНР торговой политике Штатов, китайские потребители сейчас настроены пессимистично и предпочитают сберегать заметную часть своих доходов, а не тратить ее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Wong / AP Фото: Andy Wong / AP

В торговом противостоянии с США Китай пока выглядит победителем, однако зависящая от экспорта модель роста его экономики оказалась весьма уязвимой для тарифов, следует из аналитической записки Brookings Institute. В частности, усилия по решению возникших проблем усложняют борьбу китайских властей с дефляцией.

В июне рост потребительских цен в КНР составил минимальные 0,1% в годовом выражении — и это первое их небольшое увеличение с января, закрепления тенденции аналитики не ожидают. Производственная дефляция, между тем, ускорилась. Цены производителей (индекс PPI) в июне сократились на максимальные с июля 2023 года 3,6%.

Как отмечается в записке, экспорт Китая за первые полгода вырос, несмотря на заметное (на 10,9%) сокращение поставок в США. За январь—июнь страна увеличила его на 5,9%, до $1,81 трлн. Прежде всего это связано с тем, что китайские компании нарастили отгрузки в страны, которые попали под действие более низких пошлин,— для последующей переправки товаров в Штаты. Речь идет главным образом о странах АСЕАН (экспорт в них за первые шесть месяцев 2025-го вырос на 13%), в том числе о Таиланде и Вьетнаме. Перестраивание логистики и неизбежное усложнение цепочек поставок обходится бизнесу дороже, чем прямая доставка, и оборачивается сокращением доходов. Это в свою очередь снижает готовность компаний расширять траты и фактически становится дефляционным фактором.

Кроме того, Китай оперативно расширяет поставки на новые рынки, а также в страны, которые до сих пор закупали у КНР товары лишь отдельных категорий. И главным конкурентным преимуществом здесь становится более низкая цена китайской продукции, отмечают в Brookings Institute. Этот вынужденный шаг позволяет бизнесу быстрее закрепиться в стране и гарантировать спрос. Последнее особенно важно с учетом того, что все больше китайских компаний работают по концепции «точно в срок» (Just in time, JIT), которая предполагает отказ от забивания складов промежуточными товарами про запас в пользу закупок только под конкретные нужды. Так что сокращение цен на экспортируемые товары создает в КНР дополнительный дефляционный импульс.

Торговая война среди прочего оказывает серьезное влияние на настроения потребителей. Несмотря на то что внешние наблюдатели склонны воспринимать нынешнее положение КНР в торговой войне как «промежуточную победу» (американские пошлины снижены без серьезных встречных уступок, см. “Ъ” от 13 мая), потребительское доверие продолжает снижаться. С начала второго президентского срока Дональда Трампа соответствующий индекс колеблется вблизи трехлетних минимумов. Поясним, потребительская активность в КНР после пандемии COVID-19 до сих пор не восстановилась — население по-прежнему предпочитают откладывать заметную часть доходов, а не тратить ее. Теперь же параллельно с борьбой с системными проблемами экономики (это, в том числе, спад на рынке недвижимости) китайским властям придется снижать эффекты и от конъюнктурных сложностей.

Кристина Боровикова