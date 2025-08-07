Алексей Ягудин открыл инклюзивные спортивные площадки в Челябинске

В Челябинске и Магнитогорске прошли торжественные мероприятия, связанные с открытием инклюзивных спортивных площадок в рамках федерального проекта «Вызов» — инициативы благотворительной программы «ДоброFON» компании FONBET, основная цель которой — предоставить равные возможности для занятий спортом всем желающим, вне зависимости от их способностей или физических ограничений.

Алексей Ягудин (справа) Фото: Telegram канал Алексея Ягудина

Заместитель генерального директора FONBET Алексей Ягудин отметил, что в регионе «развита спортивная инфраструктура», однако «пока мало площадок для тех, у кого есть ограничения по здоровью». «Спорт должен быть доступен совершенно для каждого»,— резюмировал он.

В то же время первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров подчеркнул необходимость возведения подобных объектов, ведь в субъекте много «спортсменов, которые готовятся к Паралимпийским играм».

В пресс-релизе FONBET говорится, что «на новых площадках смогут бесплатно заниматься как граждане без ограничений по здоровью, так и спортсмены с ограниченными возможностями». При этом по QR-кодам будут доступны инструкции по выполнению упражнений и советы от тренеров.

Челябинская область стала четвертым субъектом РФ, в котором реализуется федеральный проект «Вызов». Ранее в его рамках было открыто 14 площадок: 10 в Москве и Подмосковье, по 2 — в Рязанской области и Туле. До конца года такие объекты будут возведены в Санкт-Петербурге и Курской области.

Арнольд Кабанов