Министерство региональной безопасности объяснило звуки сирены в Ярославле

В двух районах Ярославля во второй половине дня 7 августа проводились плановые технические работы по замене электросирен. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работы проводились во Фрунзенском и Дзержинском районах. Проверка работоспособности звукового сигнала была в течение 3-5 секунд. Обеспокоенные горожане интересовались в соцсетях причиной сирены.

Последняя проверка работы новых комплексов оповещения населения в городе проходила 3 июля.

Алла Чижова