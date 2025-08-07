Министерство региональной безопасности объяснило звуки сирены в Ярославле
В двух районах Ярославля во второй половине дня 7 августа проводились плановые технические работы по замене электросирен. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве региональной безопасности.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Работы проводились во Фрунзенском и Дзержинском районах. Проверка работоспособности звукового сигнала была в течение 3-5 секунд. Обеспокоенные горожане интересовались в соцсетях причиной сирены.
Последняя проверка работы новых комплексов оповещения населения в городе проходила 3 июля.