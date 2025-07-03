В Ярославле протестировали новую систему оповещения населения

В Ярославле 3 июля состоялась проверка работы новых комплексов оповещения населения. Как сообщил первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков, все прошло штатно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Хохряков, Вконтакте Фото: Денис Хохряков, Вконтакте

Господин Хохряков рассказал, что с начала 2025 года в городе заменили 65 устаревших электросирен на новые, которые повышают надежность и скорость обмена информацией, а также увеличивают зону охвата. «Обновление завершено успешно»,— добавил зампред.

Он также сообщил, что вскоре обновление комплексов пройдет в Рыбинске, а в 2026 году — во всем регионе.

Алла Чижова