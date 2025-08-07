Фон дер Ляйен обсудила с Зеленским мирную сделку по Украине и членство страны в ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский обсудили шаги на пути к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом госпожа фон дер Ляйен сообщила по итогам телефонного разговора с украинским лидером. В ходе беседы они также затронули вопрос членства Киева в ЕС.
«Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущему членству Украины в Европейском союзе, а также ее восстановлению»,— написала Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
Госпожа фон дер Ляйен заверила, что ЕС «продолжит играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира».
На прошлой неделе украинская «Экономическая правда» сообщила о полной остановке финансирования Украины Евросоюзом. По данным газеты, речь шла о выплатах в рамках программ Ukraine Facility и ERA Loans, общая сумма которых в 2025 году должна была составить около €30 млрд. Источники СМИ утверждали, что решение было принято из-за ситуации вокруг антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), — чьи полномочия ранее ограничил президент Украины. Закон президента об ограничении прав этих антикоррупционных органов спровоцировал скандал. Позднее независимость органов была восстановлена, что в ЕС назвали шагом «в верном направлении».
