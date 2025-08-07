В России не планируют блокировать игру PUBG Mobile

В Роскомнадзоре прокомментировали включение компании Proxima Beta Pte. Limited в список иностранных лиц, которые обязаны выполнить закон о «приземлении». Это не предполагает блокировку мобильной игры PUBG Mobile. Об этом сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Компания обязана открыть филиал, представительство в России или создать физлицо. Также она должна создать электронную форму обратной связи для российских пользователей, зарегистрировать кабинет на сайте РКН и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории России» действует с 2022 года. Он распространяется на иностранные онлайн-площадки с посещаемостью от 500 тыс. пользователей из России.

Proxima Beta Pte. Limited зарегистрирована в Сингапуре. В перечень компаний, которые должны выполнить закон о «приземлении», она была включена 5 августа.

О регулировании видеоигр в России — в материале «Ъ» «Студии только разыгрываются».