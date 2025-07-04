Депутат Цивилев предложил создать официальный словарь петербургских слов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев предложил собрать официальный словарь петербургских слов. Туда можно включить слова «шаверма», «поребрик» и другие, пишет парламентарий в личном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Господин Цивилев решил уделить внимание этому моменту на фоне ограничений использования иностранных слов в вывесках и рекламе. По мнению депутата, Петербургу следует сохранить уникальные местные слова и выражения, ставшие неотъемлемой частью культурного наследия Северной столицы.

«Предложил вице-губернатору Борису Пиотровскому рассмотреть возможность создания официального словаря петербургских слов и выражений, закрепить их употребление официальных городских документах, табличках, вывесках и навигации, разработать рекомендации для бизнеса по использованию местных вариантов слов в вывесках и рекламе»,— написал Алексей Цивилев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургские депутаты нашли вред для детской психики в произведениях автора «Вредных советов» — писателя Григория Остера.

Татьяна Титаева