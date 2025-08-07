Крымчанин пойдет под суд за передачу Украине данных о российской армии

Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело против жителя полуострова, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре РК.

По данным надзорного ведомства, житель Сакского района полуострова являлся противником проведения специальной военной операции. В сентябре 2023 года в одном из мессенджеров он вступил в переписку с представителем Главного управления разведки Украины (ГУР) и выразил желание сотрудничать.

Получив задание, он занялся слежкой за российскими военными. В частности, крымчанин зафиксировал и передал ВСУ географические координаты места выгрузки воинского транспорта армии РФ. Позже он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ, став фигурантом уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Ранее Верховный суд Крыма приговорил 31-летнего жителя Симферополя к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Согласно судебным материалам, мужчина в ноябре 2023 года зафиксировал на видео передвижение локомотива с цистернами нефтепродуктов и координаты нефтетерминала под Феодосией, а затем передал информацию в чат-бот ГУР Минобороны Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь