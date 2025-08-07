В Дагестане первый этап строительства мясокомбината завершат в 2026 году

К середине 2026 года ООО «Дагмясо» планирует завершить первый этап строительства мясоперерабатывающего завода мощностью 4 тыс. т продукции в год. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные гендиректора компании Зикрулу Эмеева.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первом этапе планируется построить и запустить убойный цех, цех по производству колбасных изделий и деликатесов, а также загон для временного содержания скота. Мощность производства колбасных изделий составит до 10 т в смену. Объем инвестиций в первый этап производства составил 1,76 млрд руб.

В рамках этого этапа будет построен цех по переработке отходов, производству мясокостной муки и линия по производству тушенки. В этот этап планируется инвестировать порядка в 285 млн руб.

Кроме того, планируется построить площадки для откорма 5 тыс. голов мелкого рогатого скота общей площадью 5 тыс. га.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» за январь-март 2025 года регионы Северо-Кавказского федерального округа произвели 22,1 тыс. т баранины, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 11,5%.

Лидером по объемам выпуска стал Дагестан с результатом 6,3 тыс. т, что составляет 28,6% от общего объема округа. На втором месте Карачаево-Черкесия с долей 23,4% (5,2 тыс. т), на третьем — Ставропольский край с показателем 21,1% (4,7 тыс. т).

Наталья Белоштейн