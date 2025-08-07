Дефицит бюджета России предварительно достиг 4,88 трлн руб. за январь — июль

Федеральный бюджет России за период с января по июль 2025 года, по предварительной оценке Минфина, сложился с дефицитом в размере 4,88 трлн руб., что составляет 2,2% ВВП. Этот показатель на 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП) ниже уровня дефицита за аналогичный период 2024 года.

В министерстве объяснили текущий дефицит опережающим финансированием расходов в январе 2025-го, когда было необходимо оперативно заключить контракты и перечислить авансы по отдельным расходам. Также на дефицит повлияло снижение нефтегазовых доходов бюджета. Однако эти факторы не отразятся на исполнении целевых параметров структурного баланса за 2025 год в целом, уверяют в Минфине.

Объем доходов федерального бюджета за семь месяцев составил 20,32 трлн руб., что на 2,8% больше прошлогоднего показателя. При этом нефтегазовые доходы снизились на 18,5% и составили 5,52 трлн руб. В то же время ненефтегазовые доходы выросли на 14% — до 14,79 трлн рублей, чему способствовал рост поступлений по оборотным налогам, включая НДС.

Расходы бюджета выросли на 20,8%, до 25,19 трлн руб. После значительного роста расходов в январе (+64,1% год к году) динамика исполнения расходов замедлилась с февраля, приближаясь к росту на 14,9% в годовом выражении за февраль-июль.

