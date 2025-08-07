Грузин Хвича Кварацхелия и еще 29 футболистов номинированы на «Золотой мяч»
Журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч». Награду получит лучший футболист по итогам сезона-2024/25.
В число претендентов на приз вошли 30 футболистов:
- англичанин Джуд Беллингем («Реал»)
- француз Усман Дембеле (ПСЖ)
- итальянец Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ)
- француз Дезире Дуэ (ПСЖ)
- голландец Дензель Дюмфрис («Интер»)
- гвинеец Серу Гирасси («Боруссия»)
- швед Виктор Дьокереш («Арсенал», до июля 2025 — «Спортинг»)
- норвежец Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)
- марокканец Ашраф Хакими (ПСЖ)
- англичанин Гарри Кейн («Бавария»)
- грузин Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- поляк Роберт Левандовский («Барселона»)
- аргентинец Алексис Макаллистер («Ливерпуль»)
- аргентинец Лаутаро Мартинес («Интер»)
- француз Килиан Мбаппе («Реал»)
- шотландец Скотт Мактоминей («Наполи»)
- португалец Нуну Мендеш (ПСЖ)
- португалец Жуан Невеш (ПСЖ)
- француз Майкл Олисе («Бавария»)
- англичанин Коул Палмер («Челси»)
- испанец Педри («Барселона»)
- бразилец Рафинья («Барселона»)
- англичанин Деклан Райс («Арсенал»)
- испанец Фабиан Руис (ПСЖ)
- египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»)
- голландец Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
- бразилец Винисиус Жуниор («Реал»)
- португалец Витинья (ПСЖ)
- немец Флориан Вирц («Ливерпуль», до июня 2025 — «Байер»)
- испанец Ламин Ямаль («Барселона»).
Церемония вручения премии пройдет 22 сентября в Париже. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.