Грузин Хвича Кварацхелия и еще 29 футболистов номинированы на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч». Награду получит лучший футболист по итогам сезона-2024/25.

В число претендентов на приз вошли 30 футболистов:

англичанин Джуд Беллингем («Реал»)

француз Усман Дембеле (ПСЖ)

итальянец Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ)

француз Дезире Дуэ (ПСЖ)

голландец Дензель Дюмфрис («Интер»)

гвинеец Серу Гирасси («Боруссия»)

швед Виктор Дьокереш («Арсенал», до июля 2025 — «Спортинг»)

норвежец Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)

марокканец Ашраф Хакими (ПСЖ)

англичанин Гарри Кейн («Бавария»)

грузин Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

поляк Роберт Левандовский («Барселона»)

аргентинец Алексис Макаллистер («Ливерпуль»)

аргентинец Лаутаро Мартинес («Интер»)

француз Килиан Мбаппе («Реал»)

шотландец Скотт Мактоминей («Наполи»)

португалец Нуну Мендеш (ПСЖ)

португалец Жуан Невеш (ПСЖ)

француз Майкл Олисе («Бавария»)

англичанин Коул Палмер («Челси»)

испанец Педри («Барселона»)

бразилец Рафинья («Барселона»)

англичанин Деклан Райс («Арсенал»)

испанец Фабиан Руис (ПСЖ)

египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»)

голландец Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

бразилец Винисиус Жуниор («Реал»)

португалец Витинья (ПСЖ)

немец Флориан Вирц («Ливерпуль», до июня 2025 — «Байер»)

испанец Ламин Ямаль («Барселона»).

Церемония вручения премии пройдет 22 сентября в Париже. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Таисия Орлова