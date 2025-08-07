Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Грузин Хвича Кварацхелия и еще 29 футболистов номинированы на «Золотой мяч»

Журнал France Football опубликовал список номинантов на «Золотой мяч». Награду получит лучший футболист по итогам сезона-2024/25.

В число претендентов на приз вошли 30 футболистов:

  • англичанин Джуд Беллингем («Реал»)
  • француз Усман Дембеле (ПСЖ)
  • итальянец Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ)
  • француз Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • голландец Дензель Дюмфрис («Интер»)
  • гвинеец Серу Гирасси («Боруссия»)
  • швед Виктор Дьокереш («Арсенал», до июля 2025 — «Спортинг»)
  • норвежец Эрлин Холанн («Манчестер Сити»)
  • марокканец Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • англичанин Гарри Кейн («Бавария»)
  • грузин Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • поляк Роберт Левандовский («Барселона»)
  • аргентинец Алексис Макаллистер («Ливерпуль»)
  • аргентинец Лаутаро Мартинес («Интер»)
  • француз Килиан Мбаппе («Реал»)
  • шотландец Скотт Мактоминей («Наполи»)
  • португалец Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • португалец Жуан Невеш (ПСЖ)
  • француз Майкл Олисе («Бавария»)
  • англичанин Коул Палмер («Челси»)
  • испанец Педри («Барселона»)
  • бразилец Рафинья («Барселона»)
  • англичанин Деклан Райс («Арсенал»)
  • испанец Фабиан Руис (ПСЖ)
  • египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»)
  • голландец Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
  • бразилец Винисиус Жуниор («Реал»)
  • португалец Витинья (ПСЖ)
  • немец Флориан Вирц («Ливерпуль», до июня 2025 — «Байер»)
  • испанец Ламин Ямаль («Барселона»).

Церемония вручения премии пройдет 22 сентября в Париже. В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.

Таисия Орлова

