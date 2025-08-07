МИД России вызвал поверенного в делах Италии из-за «антироссийской кампании»

5 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Италии в России Пьетро Сферра Карини. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, причиной послужила «непропорциональная» реакция Рима на действия Москвы. Ранее итальянские власти выразили протест против включения итальянского лидера Серджо Маттареллы в подготовленный министерством иностранных дел РФ список авторов русофобских заявлений.

Фото: @thedelhiwalla

«Итальянской стороне было указано на то, что последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, многочисленные фейки, включая содержащие недостоверную информацию статьи собкоров изданий в Москве, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов, допускающих крайне враждебные заявления в адрес России, способствуют лишь усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями»,— сообщили в МИД России.

На прошлой неделе МИД Италии вызвал посла России в республике Алексею Парамонову. Ему был заявлен протест против включения президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Италии в «список предполагаемых "русофобов"». В МИД Италии заявили, что считают «включение главы государства в этот список провокацией против республики и итальянского народа».

Ранее на официальном сайте МИД России появился раздел «Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств». Там опубликованы заявления западных и украинских политиков. Среди них — высказывания президента Италии Серджо Маттареллы, генсека НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и других официальных лиц.

Анастасия Домбицкая