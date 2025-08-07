МИД России вызвал поверенного в делах Италии из-за «антироссийской кампании»
5 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Италии в России Пьетро Сферра Карини. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, причиной послужила «непропорциональная» реакция Рима на действия Москвы. Ранее итальянские власти выразили протест против включения итальянского лидера Серджо Маттареллы в подготовленный министерством иностранных дел РФ список авторов русофобских заявлений.
«Итальянской стороне было указано на то, что последовательная антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, многочисленные фейки, включая содержащие недостоверную информацию статьи собкоров изданий в Москве, а также русофобские выпады при полной поддержке итальянских правящих кругов, допускающих крайне враждебные заявления в адрес России, способствуют лишь усугублению кризиса, переживаемого сегодня российско-итальянскими отношениями»,— сообщили в МИД России.
На прошлой неделе МИД Италии вызвал посла России в республике Алексею Парамонову. Ему был заявлен протест против включения президента Серджо Маттареллы и других должностных лиц Италии в «список предполагаемых "русофобов"». В МИД Италии заявили, что считают «включение главы государства в этот список провокацией против республики и итальянского народа».
Ранее на официальном сайте МИД России появился раздел «Примеры использования "языка ненависти" в отношении России и русофобских высказываний политиков и общественных деятелей иностранных государств». Там опубликованы заявления западных и украинских политиков. Среди них — высказывания президента Италии Серджо Маттареллы, генсека НАТО Марка Рютте, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера Германии Фридриха Мерца и других официальных лиц.