Регуляторный апгрейд в поисках смягчений

Аппарат петербургского бизнес-омбудсмена фиксирует увеличение числа запросов на оптимизацию действующих норм — особенно в сферах, где регулирование отстает от технологических и рыночных реалий. Среди «болевых точек» представители ассоциаций, бизнес-сообществ и юристы называют уголовные риски (избыточное применение мер пресечения и изъятие активов), последствия налоговой реформы, контрольно-надзорную деятельность. Также опрошенные предприниматели указывают на необходимость регулирования интернет-торговли, где до сих пор нет четких правил по блокировке контрафакта, демпингу и прозрачности процессов.

За год число обращений от предпринимателей в аппарат бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга увеличилось на 33%. Треть обращений касаются уголовно-правовой сферы

Умерить силовое давление

За год количество обращений от предпринимателей в аппарат бизнес-омбудсмена Санкт-Петербурга увеличилось на 33% (в 2023 году их было 554, в 2024-м — 737). Тенденция на рост продолжается: только за первую половину 2025 года их число уже составило 414.

«Поступающие сегодня ключевые запросы от бизнеса можно разделить на несколько направлений: около трети обращений касаются имущественных вопросов и кадастровой оценки, треть — уголовно-правовой сферы. Остальные обращения затрагивают налоговое администрирование, в частности практики применения вступивших с начала этого года норм, и прочие вопросы»,— комментирует уполномоченный по правам предпринимателей Санкт-Петербурга Валерий Калугин. Он добавляет, что как таковых «правовых дыр», тормозящих развитие бизнеса, нет: все процессы регулируются, но требуют оптимизации в связи с меняющимися реалиями. Это текущая работа, которой занимается и институт бизнес-омбудсмена, и общественные организации предпринимателей.

По словам Валерия Калугина, в уголовно-правовой сфере есть обращения, связанные с необоснованным уголовным преследованием, несогласием с заключением под стражу, изъятием/удержанием имущества. Благодаря активному участию и содействию в том числе аппаратов регионального и федерального бизнес-омбудсменов были внесены изменения в УПК, существенно повышающие пороговые размеры ущерба по экономическим статьям в целях квалификации деяний в качестве преступных, что непременно должно снизить уровень необоснованного силового давления на бизнес. «Теперь важно отработать судебную и следственную практику, чтобы в первую очередь исключить случаи, когда экономические нарушения трактуются как уголовные, ну и, конечно же, чтобы предпринимателей все-таки перестали помещать под стражу при обвинении их в совершении экономических преступлений. Этого требует закон, и об этом говорит Верховный Суд РФ»,— отметил господин Калугин.

На важность смягчения силового давления указывает и Екатерина Авдеева, член генсовета, руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России», первый вице-президент Союза интернет-торговли, председатель координационного совета АНО «Центр защиты бизнеса».

«Ситуация требует расширения списка экономических составов, которые будут включены в ст. 76.1 УК РФ, предусматривающую финансовое наказание с освобождением от уголовного для лиц, совершивших деяние впервые. Это выгодно для экономики, для бюджета. Например, нарушения в связи с возмещением НДС, когда речь не идет об умышленной деятельности, направленной на хищение бюджетных денежных средств в связи с системной работой по предоставлению подложных документов для возмещения, а ситуация связана с ошибками или нюансами контрагентов»,— комментирует Екатерина Авдеева.

Конечно, нельзя не коснуться налоговой реформы — 2025. «Итоги мы посмотрим к концу года. Но уже сейчас мы предложили ряд мер на период адаптации бизнеса. Например, внедрить льготный период для оплаты налоговых штрафов (по аналогии со скидкой за быструю уплату штрафов за нарушения ПДД), расширить обеспечительные меры для отсрочки и рассрочки налоговых платежей и снизить размер пеней, которые сейчас часто несоразмерны нарушению»,— отметил Валерий Калугин.

«Сегодня наши главные направления работы — это защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования, оптимизация контрольно-надзорной деятельности, налоговые послабления и поддержка малых предприятий. Важно, чтобы власть учитывала эти запросы и продолжала диалог с бизнес-сообществом»,— подчеркнул он.

Риски в онлайн-торговле

В связи с активным развитием электронной коммерции необходимо уделить внимание и созданию соответствующего прозрачного, стабильного и сбалансированного правового поля, отмечают игроки рынка.

Генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков считает, что сегодня правовое регулирование в этой сфере остается фрагментарным.

«Условия работы на маркетплейсах часто устанавливаются в одностороннем порядке, без гарантий и компенсаций для производителей, что создает для них серьезные риски. Производители мебели оказываются в уязвимом положении: оферты меняются без согласования, компенсации за утерянный или поврежденный товар не всегда предусмотрены, распространены автоматические штрафы, списания и неожиданное изменение условий поставки. Летом 2025 года АМДПР направила предложения о совместной работе над коллективным договором ведущим маркетплейсам, ассоциация рассчитывает на формирование рабочей группы»,— рассказывает господин Шестаков.

Роман Сидорец, директор по взаимодействию с органами власти онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру», также обращает внимание на эту проблему.

«Недавно принятый закон о платформенной экономике уже стал важным шагом вперед. Он впервые системно регулирует отношения платформ, поставщиков и покупателей, что позволяет сделать взаимодействие всех сторон рынка более понятным и прогнозируемым. Однако для полноценного раскрытия потенциала отрасли остается ряд вопросов, требующих дальнейшей проработки»,— отметил господин Сидорец.

Один из наиболее болезненных аспектов, по словам эксперта,— это борьба с контрафактом, требующая законодательного закрепления механизма оперативной блокировки подделок по обращению правообладателей. «Бизнес ждет еще более четких критериев, понятных регламентов и справедливых, сбалансированных требований. Например, есть вопросы к маркировке. Когда реальный бизнес все время проверяют по этим основаниям, а на маркетплейсах, например, можно купить товар, ввезенный для личных нужд, не прошедший таможенную очистку, или контрафакт»,— добавляет Екатерина Авдеева.

Не менее актуальна проблема демпинга через скидки, когда маркетплейсы продают товары ниже закупочных цен, что искажает конкуренцию,— необходимы четкие правила ценообразования. Требуется также пересмотреть налоговые условия: снижение порога УСН для маркетплейсов поможет выровнять конкурентное поле. Важным направлением остается защита брендов: нужно усилить ответственность за незаконное использование товарных знаков в онлайн-торговле. Отдельная проблема — непрозрачность поисковой выдачи, где товары продвигаются по коммерческим, а не релевантным критериям; здесь необходимо законодательное регулирование алгоритмов ранжирования. Решение этих вопросов требует продолжения конструктивного диалога между бизнесом и государством.

А прав ли потребитель?

Как отметил управляющий партнер юридической компании «Юниконсул» Андрей Швецов, с развитием интернет-торговли участились случаи злоупотребления со стороны потребителей.

«Мы считаем защиту прав потребителей безусловной ценностью и всегда стоим на стороне клиента. Однако сегодня бизнес все чаще сталкивается с давлением со стороны недобросовестных покупателей — с так называемым потребительским экстремизмом. Суды, как правило, принимают сторону покупателя даже при очевидных злоупотреблениях. Недобросовестные потребители подают иски, требуют несоразмерные неустойки и компенсации за "юридическое сопровождение", нередко по надуманным основаниям. В результате бизнес несет ощутимые убытки, даже если действовал добросовестно и строго в рамках закона»,— добавляет Асан Аджи-Османов, сооснователь «Сантехники-Онлайн».

«Представляется, что Закон "О защите прав потребителей" можно было бы дополнить положениями, которые бы ввели в юридический оборот само понятие "потребительский экстремизм" как форму одного из видов злоупотребления правами, а при выявлении таких действий судом предусмотренные законом штраф и неустойка подлежат снижению, равно как и судебные расходы сторон в этом случае подлежат пропорциональному распределению (в порядке ст. 98 ГПК РФ)»,— считает Андрей Швецов.

Повышая правовую грамотность

По словам Екатерины Авдеевой, большая проблема, которую видят ассоциации и ведомства, работающие с бизнесом,— это недостаточная правовая и финансовая грамотность. «Анализ поступающих обращений и жалоб часто показывает, что глобальные проблемы предпринимателей связаны с кардинально неправильными решениями, когда они просто не видят "красных флажков". Этому, к сожалению, способствуют и юристы: одни излишне осторожны и убеждают, что "ничего нельзя", а не предлагают правильные решения, провоцируя предпринимателя действовать без учета их мнения, другие же берутся за дела, выходящие за рамки их компетенции из-за недостаточной квалификации, приводя правовые вопросы бизнеса и самих предпринимателей в тупик»,— отмечает Екатерина Авдеева.

Глава юридической службы Selecty Виктория Коржиновская при этом отмечает, что при разработке законов бизнес сталкивается с двумя ключевыми проблемами. Во-первых, узкий состав рабочих групп, где часто представлены только госорганы и крупные игроки, а мнение независимых компаний и ассоциаций игнорируется. Это приводит к законам, отражающим интересы узкого круга, как в случае с 242-ФЗ о локализации персональных данных. Во-вторых, размытые формулировки, которые создают неопределенность и повышают юридические риски. Бизнесу критически важно, чтобы подзаконные акты, разъясняющие нормы, принимались оперативно — в течение 1–2 месяцев после вступления закона в силу.

Алла Михеенко