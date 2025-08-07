Нейросети припишут авторство

Институт системного программирования РАН совместно с «Яндексом» разрабатывает сервис для маркировки контента, созданного нейросетью. Информацию “Ъ FM” подтвердили в пресс-службе «Яндекса». Речь идет об отраслевом стандарте, который бизнес сможет самостоятельно внедрять в систему. Как технология будет работать, в компании не уточнили. Источники «Ведомостей» сообщают, что речь идет не о видимом водяном знаке, а о микроскопическом артефакт-маркере. Предполагается, что алгоритм будет открыт для всего рынка и позволит проверять происхождение контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Поэтому в такой маркировке заинтересованы представители отрасли, отмечает партнер юридической фирмы Comply Максим Али: «В целом речь идет о том, что называется машиночитаемой маркировкой и машиночитаемой пометкой, когда сам человек не может увидеть маркировку, но ее может увидеть система. Для пользователя это может работать так: машиночитаемая пометка будет считываться, например, социальной сетью или сайтом СМИ. Во-первых, так можно будет понимать, что контент сгенерирован с помощью ИИ, во-вторых, можно будет получить информацию о свойстве файла. Скорее всего, регулирование придет к этому, потому что мы живем в мире, где контент во многом создается и распространяется через большие платформы. Понятно, что если большие платформы заинтересованы во внедрении такого механизма, то он охватит большую часть аудитории.

То, что сейчас будет реализовывать "Яндекс", будет пробным шагом, потому что вообще в России регулирование идет по мягкому пути, когда есть альянс в сфере искусственного интеллекта, есть кодекс этики. По сути, индустрия сама пытается формулировать правила. Она, будучи более погруженной в работу этой технологии, надеется, что получит более эффективное управление, чем то, что ей могут спустить сверху. Таким образом отрасль показывает в том числе и государству, что она способна себя прекрасно самостоятельно регулировать. К этому рано или поздно законодательство придет. Пока отрасль ищет технические способы, как эффективно сделать маркировку. И на горизонте пяти лет мы ее можем увидеть уже практически повсеместно».

О планах разработать систему маркировки ИИ-контента власти сообщали еще в мае прошлого года. В минувшем июле проект обсуждали в Минцифры. Там признали, что создать требования для отрасли оперативно не получится. Пока об условиях маркировки на законодательном уровне говорить рано, соглашается директор юридической фирмы «Интернет и право» Антон Серго: «Государственное регулирование меня бы, например, пугало. Нужно будет урегулировать сразу пласт вопросов, которые поднимутся.

Если делается маркировка, то она для чего? Это вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, авторским правом, принадлежностью прав, связанных с работой самой системы искусственного интеллекта. Есть еще аспект ответственности за достоверность информации, которая разделяется между разработчиком и пользователем. Это целый пласт проблем, которые пришлось бы, скорее всего, решать вслед за маркировкой. Пока крайне затруднительно решение всего комплекса задач, которые здесь есть.

Чисто технически маркировка возможна, просто, мне кажется, правовые последствия пока недостаточно просчитаны. Законодатель к этому не готов ни с точки зрения механизма, ни с точки зрения целей.

Пока все-таки к ИИ относятся как к интересной игрушке. Мы разделяем мнение специалистов, что игрушка немножко переоценена, когда все наиграются, интерес к ней будет чуть меньше. Как вспомогательный инструмент он будет использоваться, но, наверное, нет необходимости в том, чтобы отдельно маркировать контент подобным образом. Пока эта инициатива на уровне именно поисковых систем просто для удобства их работы с информацией, это попытка отсеять контент, который, например, сгенерирован с помощью ИИ, значит, он может быть экспериментальным по содержанию и поэтому не отвечать критерию достоверности, что зачастую бывает необходимо пользователям».

По данным «Ведомостей», разрабатываемая система маркировки может не выявлять контент, созданный за рубежом, поскольку для этого требуются общие метаданные. В Институте системного программирования РАН, который участвует в проекте, отказались от комментариев.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Егор Парфенов