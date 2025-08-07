Прокуратура обязала клининговую компанию выплатить долги по зарплате 100 сотрудникам

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности клининговой компании ООО «СТР Ремсервис». Ранее сотрудники фирмы пожаловались, что работодатель имеет перед ними долги по зарплате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, по итогам проверки было установлено, что в текущем году у компании действительно имелись факты образования задолженности по оплате труда перед 100 работниками на общую сумму около 7 млн рублей.

Районный прокурор внес в адрес руководителя коммерческой организации представление. По результатам его рассмотрения задолженность по зарплате перед работниками была погашена в полном объеме, отметили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сотрудники ООО «ПСК-38» получили 13 млн рублей долга по заработной плате. Добиться выплат помогла прокуратура Невского района.

Андрей Цедрик